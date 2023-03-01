У київському метро не працюють автомати самообслуговування

Зранку 1 березня у київському метрополітені стався збій: на станціях не працюють автомати самообслуговування.
Про це повідомляє у Telegram КМДА.
Зазначається, що на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Пасажири тимчасово не можуть придбати паперові qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.
Проте сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою;
- qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, 21 лютого через технічний збій у метро Києва призупиняли продаж паперових квитків.