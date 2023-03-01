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У київському метро не працюють автомати самообслуговування

Фахівці працюють над вирішенням питання. 

У київському метро не працюють автомати самообслуговування
Фото: КМДА

Зранку 1 березня у київському метрополітені стався збій: на станціях не працюють автомати самообслуговування.

Про це повідомляє у Telegram КМДА.

Зазначається, що на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Пасажири тимчасово не можуть придбати паперові qr-квитки та транспортні картки, а також поповнити їх через автомати.

Проте сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

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Нагадаємо, 21 лютого через технічний збій у метро Києва призупиняли продаж паперових квитків.

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