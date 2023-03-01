Міністерка закордонних справ Німеччини застерігла Китай від постачання Росії безпілотників

Вона зазначила, що КНР як постійний член Радбезу ООН несе особливу відповідальність.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що китайський експорт безпілотників Росії порушить міжнародне право. Як постійний член Ради безпеки ООН, КНР несе особливу відповідальність, цитує заяву Бербок у ефірі ARD агентство Bloomberg.

Це означає, що Китай “не може надсилати дрони агресору, державі, президенту, який веде агресивну війну, що порушує міжнародне право”.

“Ми розслідуємо це і щодня пояснюємо, що така підтримка не входить у рамки міжнародного права”, – зазначила міністерка.

Нагадаємо, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником про купівлю 100 дронів з терміном постачання у квітні. китайський виробник безпілотників Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявив про готовність виготовити 100 прототипів безпілотника ZT-180, який, за даними журналу, може нести боєголовку масою 35-50 кг. Безпілотник схожий на іранський Shaheed-136, за допомогою якого Росія здійснила незліченну кількість атак на Україну, забравши сотні життів та серйозно пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Докладно про ризики постачання китайської зброї росіянам читайте в матеріалі LB.ua “Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України”.