У січні доходи Росії від нафти і газу скоротилися майже на 40%, – Міжнародне енергетичне агентство

Доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися у січні 2023 року майже на 40%.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Доходи від найприбутковішого експорту Москви скоротили цінові обмеження на російські енергоносії та західні санкції.

Росія від експорту нафти і газу в січні заробила 18,5 млрд доларів, що на 38% менше, ніж 30 млрд доларів, які Москва отримала в січні 2022 року.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що заходи, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети зі стабілізації нафтових ринків та скорочення доходів Москви.

“Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці. І ще сильніше у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій”, – сказав Біроль.

Міжнародні обмеження, зокрема обмеження цін на нафту у розмірі 60 доларів за барель, запроваджене країнами “Групи семи” (G7), призвели до того, що російська суміш Urals продається з великою знижкою порівняно з Brent.

Європейський союз із грудня також заборонив морський імпорт російської нафти та ввів санкції щодо експорту до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. США та Великобританія також запровадили обмеження на імпорт російської нафти.

Москва покладається на доходи від нафти і газу, які торік склали близько 11,6 трлн рублів (154,68 млрд доларів),— для фінансування своїх бюджетних видатків. РФ була змушена розпочати продаж міжнародних резервів, щоб покрити дефіцит, що збільшився через витрати на вторгнення до України.

Нагадаємо, у Казначействі США заперечили, що Росія після впровадження санкцій, спрямованих на обмеження її доходів від нафти, заробляє більше, ніж показують оприлюднені дані.