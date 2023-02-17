У США заперечили, що РФ після впровадження санкцій заробляє більше на нафті

У Казначействі США заперечили припущення про те, що Росія після впровадження санкцій, спрямованих на обмеження її доходів від нафти, заробляє більше, ніж показують оприлюднені дані.

Про це пише Bloomberg.

“Наскільки мені відомо немає твердих даних або незаперечних доказів, які підтверджують припущення про те, що Росія ухиляється від санкцій, використовуючи постачальників коаліційних послуг і отримуючи виплати, що перевищують ліміт”, – заявив у четвер помічник міністра фінансів з питань економічної політики Бен Гарріс.

Дані про ціни від Platts, підрозділу S&P Global, свідчать про те, що трейдери отримують надзвичайно високу маржу на поставках сирої нафти марки Urals, що відправляється з портів Росії в Балтійському регіоні на західне узбережжя Індії. Ціни доставки більше ніж на 20 доларів за барель перевищують обсяги закупівлі.

Аналітики Goldman Sachs у примітці для клієнтів від 10 лютого заявили, що фактична ціна російської нафти може бути набагато вищою, ніж часто повідомляють, і так можна пояснити, чому видобуток російської нафти залишається стійким.

Коаліція на чолі зі США, яка запровадила цінові стелі, не заперечувала проти високих націнок для посередників. Але якщо російські доходи виявляться вище за заявлені, це підірве заяви про ефективність цінової стелі і може свідчити про її порушення.

Покупцям російської нафти заборонено доступ до західних морських послуг, таких як страхування, за винятком випадків, коли ціни на їх постачання нижчі за ліміти, встановлені США та їх союзниками.

За словами Гарріса, загальний дохід Росії від продажу нафти з моменту введення обмеження знизився, видобуток у Росії залишався відносно постійним, а світові ціни є стабільними, попри попередній скептицзм.

“Ніщо з цього не заперечується”, – сказав він.

Москва спровокувала невеликий стрибок світових цін на нафту 10 лютого, коли віцепрем'єр Олександр Новак оголосив, що наступного місяця Росія зменшить видобуток на 500 000 барелів на день. Ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 2% за день до 86,39 долара за барель, але відтоді зменшилася на більшу частину цього рівня. Гарріс зі свого боку применшив значення скорочення, заявивши, що воно мало вплинуло на світові ціни.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу Українського інституту майбутнього (УІМ) нафтогазові доходи Російської Федерації у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%.