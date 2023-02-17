У НАТО мають бути елементи стримування Росії від застосування ядерної зброї, - Воллес

"Три постійних членів Радбезу, які мають ядерну зброю, Британія, США та Франція несуть відповідальність за протидію загрози Росії", - сказав міністр оборони.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що в НАТО мають бути елементи стримування Росії від застосування нею ядерної зброї.

Як сказав Воллес під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого, "ми маємо показати: якщо така необхідність з’явиться, ми не будемо толерувати будь-яку загрозу, що надходить з Росії і стосується використання ядерного озброєння".

"Це дзвіночок (заяви Росії про застосування ядерної зброї - Ред.). Ми маємо всі прокинутися. Вже цілий рік ці погрози лунають, тож ми повинні пам’ятати, що у НАТО має бути елементи стримування…", - наголосив британський міністр.

Він зазначив, що є три постійні члени Радбезу, які мають ядерну зброю, - Великобританія, США та Франція. І вони "несуть відповідальність за протидію загрози Росії, коли йдеться про ядерну загрозу", - додав глава британського Міноборони.

"Ми продемонстрували, що у нас є НАТО, є ядерна зброя. Ми можемо пред’явити цей аргумент Росії, і вона це розуміє. Ми маємо підтверджувати свою постійну готовність відповісти (на загрозу - Ред.). Ми маємо мати можливість застосувати системи, які пройшли відповідні випробування", - додав Воллес.

Міністр назвав застосування ядерного тактичного озброєння "дивною російською концепцією" і зазначив, що цей крок "просто неприпустимим". "За цим послідує дуже серйозна реакція", - підкреслив Воллес.

Він зазначив, що "у нас немає бути ілюзій" з цього приводу.

"Табу на використання ядерного озброєння після 1945 року є напрочуд важливим. Не можна лише трохи порушити це табу і потім жити так, як і раніше. Я сподіваюся, що Китай достукається до Росії і донесе, що крупні держави мають нести відповідальність за безпеку людства. Ми маємо наголошувати на незастосуванні цієї зброї Росією", - сказав Воллес.

Нагадаємо, українська розвідка має дані про те, що Росія розглядає проведення на території окупованого Криму та в Білорусі провокації з ядерним озброєнням. Однак навіть у Кремлі розуміють, що цей крок для нього стане останнім.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, Росія відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться.