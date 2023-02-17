Дмитро Кулеба запросив Пакистан приєднатися до української Формули миру

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто Зардарі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я запросив Пакистан приєднатися до втілення української Формули миру в життя”, - написав Кулеба.

Також сторони обговорили співпрацю в рамках ООН.

Зустріч відбулась на Мюнхенській безпековій конференції.

I met Foreign Minister of Pakistan @BBhuttoZardari at #MSC2023 to strengthen our relationship. I invited Pakistan to join us in putting Ukraine's Peace Formula into action. We also discussed cooperation within the UN. pic.twitter.com/McF8amSKEa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 17, 2023

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує обговорити з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною ситуацію довкола мережі "Ашан".

Раніше розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde отримали документи, згідно з якими "Ашан" безкоштовно постачав товари для армії Росії на окупованих українських територіях.