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Дмитро Кулеба запросив Пакистан приєднатися до української Формули миру

Зустріч відбулась на Мюнхенській безпековій конференції.

Дмитро Кулеба запросив Пакистан приєднатися до української Формули миру
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто Зардарі. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я запросив Пакистан приєднатися до втілення української Формули миру в життя”, - написав Кулеба. 

Також сторони обговорили співпрацю в рамках ООН.

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Зустріч відбулась на Мюнхенській безпековій конференції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба планує обговорити з очільницею МЗС Франції Катрін Колонною ситуацію довкола мережі "Ашан".

Раніше розслідувачі Bellingat, The Insider та Le Monde отримали документи, згідно з якими "Ашан" безкоштовно постачав товари для армії Росії на окупованих українських територіях. 

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