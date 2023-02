Євросоюз виділить 7 млн євро на зелену розбудову українських міст

Європейський союз починає реалізацію європейської ініціативи “Фенікс”, котра є дуже важливою для відбудови “зелених розумних” міст в Україні.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

“ЄС виділить 7 млн євро на зелену розбудову українських міст. Те, як буде виглядати Україна, залежить від проектування. Тому це буде співпраця між європейськими та українськими архітекторами, які проектуватимуть зелені будинки, енергоефективні сучасні школи, дитячі садки”, - зазначив комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Кошти на програму виділять у квітні цього року. Вони надійдуть з двох джерел: у рамках програми місії Horizon Europe Cities та програми LIFE. Очікується, що цей процес має закінчитись до грудня.

Програма “Фенікс” спрямована на допомогу в плануванні під час реконструкції; підтримку у розробці кліматично нейтральних стратегій; обмін знаннями в управлінні зеленим розумним містом; обмін передовою практикою у сфері сталого розвитку та кліматичної нейтральності.

Нагадаємо, уряд Японії через фонди ЮНЕСКО виділив фінансову допомогу для реалізації проєкту “Support for Ukraine in culture and education through UNESCO”.

Як раніше повідомлялось, на відновлення України уряд Японії виділяє 170 мільйонів доларів. Гроші будуть спрямовані на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.