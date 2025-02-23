Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський

Українська сторона готова зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, фіналізувати угоду про корисні копалини і ратифікувати її. Якщо парламентарі на цьому “будуть гратись, то хай знають, що це серйозні речі”.

Про це на пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання шефредакторки LB.ua.

“Ми готові проговорити формат (угоди про надра), що ми отримуємо і як ми віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді. Що стосується ратифікації цієї угоди. Значить, дійсно, якщо це угода і там немає цифр, конкретних цифр, то я не думаю, що нам потрібна ратифікація парламенту України. Хоча я не проти (ратифікації у Верховній Раді)”, ‒ заявив президент.

Він додав, що на зустрічі з віцепрезидентом США Венсом на Мюнхенській конференції також обговорювалося питання доцільності ратифікації угоди про надра Верховною Радою України.

“І ми говорили з ним, якщо ви хочете там бачити цифри або відсотки, тощо, в будь-якому випадку, треба дивитись на наші закони. Але ми вважаємо, що потрібно буде ратифікація парламенту в Україні. Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто міністри можуть підписати, парламент потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітись з президентом Трампом, поставити крапки на цій угоді. Міністри підписали, парламент ратифікував і всі би були щасливі”, ‒ вважає Володимир Зеленський.

Водночас президент наголосив на неприпустимості політичного протистояння у парламенті, якщо постане необхідність голосування за ратифікацію угоди.

“Що стосується того, чи не будуть парламентарі на цьому гратись? То хай знають. Це ж серйозні речі, мені здається. Ми не іграшки, у нас війна. Нам потрібне партнерство, потрібна допомога, але знов-таки, не втрачаючи гідності, незалежності”, ‒ підкреслив він.

Фото: Анна Стешенко