Буданов: Припинення вогню і досягнення миру — абсолютно різні речі

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час форуму “Україна. Рік 2025” прокоментував ймовірність припинення вогню та реальність сталого миру з РФ.

Про це пише LB.ua.

"Припинення вогню і миру — абсолютно різні речі. В припинення вогню вірю, в сталий довгий мир — я залишу при собі, нехай це буде моя думка. Чому? Бо стратегічна ціль РФ не міняється і вона використовуватиме всі методи", — наголошує Буданов.

Керівник ГУР відзначив, що режим припинення вогню цілком реальний. Разом із тим він додав, що питання окупованих територій нікуди не дінеться: "воно висітиме дамокловим мечем над нами і ними".