В Україні до 15 років ув’язнення засудили трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони України

На вироки зрадники чекали під вартою.

В Україні до 15 років ув'язнення засуджено трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони України.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судами ухвалено вироки трьом громадянам за державну зраду та колабораційну діяльність (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Їх засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що у лютому 2022 року житель Антрациту добровільно вступив до лав народної міліції "ЛНР". Він служив на посаді стрілків і виконував накази командування на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема, зводив та охороняв укріплення, ремонтував військову техніку, займався влаштуванням вогневих позицій для бойових броньованих машин.

Житель Слов’яносербського району Луганщини у травні 2023 року чинив спротив українським підрозділам на посадах стрілка й помічника гранатометника. Воював у Кліщіївці та Іванівському Бахмутської громади.

Третій засуджений пішов воювати проти України у жовтні 2024 року під час перебування в Ростові-на-Дону РФ. Як стрілок-штурмовик, брав участь в наступальних діях ворога поблизу Олександрівки та Дальнього Курахівської громади.

У серпні-листопаді 2024 року чоловіків затримали українські військовослужбовці на Бахмутському й Покровському напрямках.

Досудове розслідування стосовно них проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На вироки зрадники чекали під вартою.