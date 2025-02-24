Галущенко: з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала понад 30 ударів по об’єктах енергетики України

За три роки повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Загальні збитки унаслідок російського терору складають мільярди доларів.

Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи", – зазначає Галущенко.

Ворог окупував 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

Крім того, внаслідок дій Росії загинули чи були поранені сотні енергетиків.