Галущенко: з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала понад 30 ударів по об’єктах енергетики України

За три роки повномасштабного вторгнення Росія завдала понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Загальні збитки унаслідок російського терору складають мільярди доларів.
Про це повідомляє міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи", – зазначає Галущенко.
Ворог окупував 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.
Крім того, внаслідок дій Росії загинули чи були поранені сотні енергетиків.
- Сьогодні Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.
- Він сприятиме інтеграції ринку електроенергії з ЄС до весни 2027 року разом з Молдовою, а також подальшій інтеграції в газовому секторі ЄС. Проте Україні необхідно прискорити виконання існуючих зобов’язань щодо законодавчих, регуляторних рамок та рамок зобов’язань щодо надання суспільних послуг. Це включає створення механізму підтримки вразливих домогосподарств.
- Комісія сприятиме фінансуванню закупівель газу, і це сприятиме накопиченню значних запасів газу. Це принесе користь як Україні, так і регіону в цілому.
- Пакет прискорить інвестиції у відновлювані джерела енергії. Це додасть до 1,5 ГВт генеруючих потужностей. Це приблизно на 25% збільшує загальну потужність виробництва відновлюваної енергії в Україні