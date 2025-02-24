Головне за ніч та ранок понеділка, 24 лютого: майже 100 боєзіткнень, саміт європейських лідерів у Києві, ураження НПЗ у Рязані

Нічна повітряна атака, 96 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 185 ворожих БпЛА.

На Київщині уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку (22) і на Курщині (19).

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 868 230 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували Україну 185 безпілотниками, захисники збили 113 із них.

Ще 71 безпілотник локаційно втрачений.

Більше інформації – в новині.

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ураження дронами нафтопереробного заводу у Рязані.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються.

Окрім того вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта.

"Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – написала фон дер Ляєн.

До Києва прибули також президенти Латвії та Литви Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

А також президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Сьогодні у Києві пройде саміт лідерів країн-партнерів, на якому обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. Саміт "Підтримуй Україну" уже розпочався.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!