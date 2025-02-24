Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
Гірше, ніж злочин. Чому Росія почала велику війну з Україною
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
У Києві відбувся саміт "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів (оновлено)
Усе залежить від точки зору
Усе залежить від точки зору
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
СБУ досліджує діяльність УПЦ МП за межами України, - Малюк
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок понеділка, 24 лютого: майже 100 боєзіткнень, саміт європейських лідерів у Києві, ураження НПЗ у Рязані

Нічна повітряна атака, 96 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 185 ворожих БпЛА.

Головне за ніч та ранок понеділка, 24 лютого: майже 100 боєзіткнень, саміт європейських лідерів у Києві, ураження НПЗ у Рязані
На Київщині уламки ворожого дрона влучили у недобудовану багатоповерхівку
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку (22) і на Курщині (19).

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 868 230 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували Україну 185 безпілотниками, захисники збили 113 із них.

Ще 71 безпілотник локаційно втрачений.

Більше інформації – в новині.

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ураження дронами нафтопереробного заводу у Рязані.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються.

Окрім того вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

Сьогодні, 24 лютого, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта.

"Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – написала фон дер Ляєн.

До Києва прибули також президенти Латвії та Литви Едгарс Рінкевичс і Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

А також президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Сьогодні у Києві пройде саміт лідерів країн-партнерів, на якому обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки. Саміт "Підтримуй Україну" уже розпочався.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies