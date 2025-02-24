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Росіяни атакували Україну 185 безпілотниками, захисники збили 113 із них

Ще 71 безпілотник – локаційно втрачений. 

Росіяни атакували Україну 185 безпілотниками, захисники збили 113 із них
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 24 лютого росіяни атакували Україну 185 ударними безпілотниками. ППО збила 113 із них. 

"У ніч на 24 лютого 2025 року (із 20.00 23 лютого) противник атакував 185-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

71 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 113-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та Хмельниччина.

Фото: Повітряні сили

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