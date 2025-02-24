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​У Дніпропетровській області жінка наступила на ворожий снаряд, вона у важкому стані

Снаряд опинився на подвірʼї після одного із російських обстрілів. 

​У Дніпропетровській області жінка наступила на ворожий снаряд, вона у важкому стані
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Марганецькій громаді Дніпропетровщини жінка наступила на ворожий снаряд, який опинився на подвірʼї після одного із російських обстрілів. 

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наразі постраждала у лікарні. У неї мінно-вибухова травма й серйозне поранення стопи. Медики оцінюють стан як тяжкий. 

Вночі в області працювали сили ППО. Збили 4 безпілотники. 

Через ворожу атаку у Дніпровському районі пошкоджені 2 приватні будинки і 2 господарські споруди.

Вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

  • Минулої ночі російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Є загиблий і постраждалі
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