​У Дніпропетровській області жінка наступила на ворожий снаряд, вона у важкому стані

Снаряд опинився на подвірʼї після одного із російських обстрілів.

У Марганецькій громаді Дніпропетровщини жінка наступила на ворожий снаряд, який опинився на подвірʼї після одного із російських обстрілів.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наразі постраждала у лікарні. У неї мінно-вибухова травма й серйозне поранення стопи. Медики оцінюють стан як тяжкий.

Вночі в області працювали сили ППО. Збили 4 безпілотники.

Через ворожу атаку у Дніпровському районі пошкоджені 2 приватні будинки і 2 господарські споруди.

Вранці агресор вдарив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району. Усюди минулося без загиблих та постраждалих.