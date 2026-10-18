Переговори зайшли в глухий кут через розбіжності щодо умов відновлення судноплавства.

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Іранська пропозиція відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів залишається актуальною. За умови виконання вимог Тегерана протоку можуть відкрити за шість днів, а наступного дня відновити переговори.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, пише Reuters.

За словами міністра, США передали свої зауваження до іранської пропозиції, які Тегеран зараз вивчає. Водночас Арагчі заявив, що подальший прогрес залежить від готовності Вашингтона виконати умови Ірану.

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Серед вимог Тегерана – скасування блокади іранських портів, зняття санкцій із експорту іранської нафти та припинення бойових дій на всіх фронтах у регіоні.

Минулого тижня представник іранської влади заявив, що переговори зайшли в глухий кут, оскільки США не врахували всі сім умов Тегерана щодо відкриття протоки.

Однією з головних суперечностей залишається ядерна програма Ірану. Вашингтон наполягає, що її потрібно обговорювати від самого початку переговорів. Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що Іран має суттєво скоротити потужності зі збагачення урану.

Натомість Тегеран пропонує спершу зосередитися на відновленні судноплавства та безпеки в Ормузькій протоці.