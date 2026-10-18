У Люблінському воєводстві Польщі вранці 18 жовтня розпочали пошукову операцію через підозру, що вночі невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними військових, на південь від Любліна направили наземну пошуково-рятувальну групу зі складу військ територіальної оборони. До операції також залучили поліцію та військову поліцію.

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У командуванні наголосили, що наразі порушення повітряного простору Польщі не підтверджене. Перевірка має встановити природу зафіксованого радіолокаційного сигналу та з’ясувати обставини повідомлень від місцевих жителів. Не виключають, що сигнал міг бути пов’язаний із метеорологічними явищами або аномаліями.

Як повідомляє RMF24, пошуки проводять поблизу Зембожицького водосховища на околиці Любліна. Повідомлення від громадян про невідомий об’єкт, який літав у небі, надійшли близько 2:00.

Приблизно о 6:30 Центр урядової безпеки Польщі надіслав жителям Люблінського регіону сповіщення про російську атаку на Україну. За 20 хвилин його скасували, зазначивши, що загрози для Польщі немає.

Того ж ранку повідомлення про повітряну тривогу із закликом перейти до укриттів оголосили також у Литві та Латвії. У небо підняли винищувачі НАТО, а аеропорт Каунаса в Литві тимчасово закрили. Згодом тривогу скасували.