Тунісці влаштували найбільший за останні роки протест проти президента Саїда

Правозахисні організації стверджують, що президент посилив тиск на громадянське суспільство, журналістів і представників опозиції.

У суботу тисячі тунісців вийшли на найбільший за останні роки протест проти президента Каїса Саїда в столиці країни. Вони звинуватили його в підриві демократії та неефективному управлінні економікою.

Про це пише Reuters.

Демонстрацію організували впливова профспілка UGTT та громадські організації. Вона відбулася на тлі економічної кризи в Тунісі, погіршення якості державних послуг, регулярних відключень води й електроенергії, а також дефіциту ліків і товарів першої необхідності.

Реклама

Саїд зосередив у своїх руках широкі повноваження у 2021–2022 роках: розпустив парламент, звільнив десятки суддів і почав керувати країною указами. Його опоненти назвали ці кроки державним переворотом.

Правозахисні організації стверджують, що президент посилив тиск на громадянське суспільство, журналістів і представників опозиції. Саїд відкидає ці звинувачення, заявляючи, що він не диктатор. Він також звинувачує своїх опонентів у штучному створенні економічних криз із метою спровокувати соціальні заворушення.

Опозиційні партії різних політичних напрямів разом із юристами, лікарями, журналістами, безробітними та представниками громадських організацій пройшли маршем проспектом Хабіба Бургіби. Це одне з головних місць протестів 2011 року, які допомогли започаткувати повстання «Арабської весни».

По всій столиці розгорнули сотні поліцейських.

Учасники акції вимагали звільнити критиків Саїда, які перебувають під вартою, і припинити те, що вони назвали нападами на профспілкові права. Деякі демонстранти тримали плакати, висловлюючи обурення безробіттям і забрудненням довкілля.