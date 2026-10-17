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У Бангладеш в пожежі на пляжному курорті загинули 10 людей

Серед загиблих є діти. 

У Бангладеш в пожежі на пляжному курорті загинули 10 людей
Рятувальники Бангладеш, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У суботу пожежа знищила пляжний курорт на південному сході Бангладеш, в результаті якої загинуло 10 людей, а четверо отримали поранення.

Як пише АР, про це повідомила місцева влада. 

Пожежа спалахнула в готелі Tuptup Resto and Resort в Інані в районі Кокс-Базар, популярному місці для внутрішніх туристів, повідомив Сайєд Мохаммад Моршед Хоссейн, заступник помічника директора пожежної служби та цивільної оборони округу. Курорт розташований поблизу Бенгальської затоки.

За його словами, полум'я спалахнуло вранці та швидко поширилося триповерховою дерев'яною будівлею. Серед загиблих є діти. Інші подробиці поки невідомі.

Не одразу було зрозуміло, що саме спричинило пожежу.

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