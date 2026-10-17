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У Франції під час протестів затримали понад 60 людей

У країні плануються близько ста акцій. 

У Франції під час протестів затримали понад 60 людей
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG

У суботу по всій Франції розпочалися демонстрації, які, як очікується, переростуть у масштабний загальнонаціональний протест проти високих цін і руйнування соціальної моделі, покликаної забезпечувати людям базові можливості та соціальний захист.

Про це пишуть Reuters та Le Figaro.

Зранку поліція розігнала два несанкціоновані марші в Парижі. Перший профспілковий мітинг, що налічував близько ста людей, сформувався біля залізничного вокзалу Гар-дю-Нор. У районі Східного вокзалу понад сто людей у частково масках, скандуючи «ACAB», пробиралися вулицями. На різних перехрестях офіцери BRAV-M (Бригади швидкого реагування) перекрили деякі проїзди, щоб керувати маршем. Другий марш, у якому взяли участь близько ста старшокласників, розпочався на вулиці Ренн.

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Станом на 11:00 ранку цієї суботи було проведено 61 арешт та 589 профілактичних перевірок, пише Le Figaro.

Протести почалися минулого місяця у старших школах бідних північних передмість Парижа. Невдоволення через відсутність учителів і занедбаний стан навчальних закладів швидко переросло в загальнонаціональний рух проти нерівності, недостатніх державних видатків і зниження стандартів.

У центрі Парижа помітили багато поліції, особливо поблизу таких визначних місць, як Єлисейські Поля та Тріумфальна арка. Ці ділянки виключили з маршрутів двох офіційно організованих демонстрацій.

По всій Франції планували провести сотні інших акцій, у яких мали взяти участь десятки тисяч людей. Протестувальники у світловідбивних жилетах перекривали вулиці. У Марселі підпалювали сміттєві баки.

У четвер прем’єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що влада побоюється заворушень під час протестів. Уряд звинуватив ультраліву партію «Нескорена Франція» в розпалюванні протестів, однак партія заперечує ці звинувачення.

Поліцію критикували через дії під час протестів на тлі численних тяжких травм серед демонстрантів. Серед постраждалих був підліток, якому відірвало кисть руки після того, як він підняв світлошумову гранату. Лекорню заявив, що поранення також отримали понад 900 поліцейських.

Внутрішня інспекція поліції розслідує щонайменше два десятки випадків імовірного поліцейського насильства. Франція призупинила використання світлошумових гранат під час студентських демонстрацій, однак міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєз заявив, що в суботу їх можуть знову застосувати.

Заклики в соціальних мережах до учасників попередніх протестних рухів приєднатися до нинішніх демонстрацій, схоже, дали результат. Це свідчить про те, що масштаби протестів можуть істотно зрости.

Рух «Жовті жилети» виник у 2018 році як протест проти податків на дизельне пальне, але згодом переріс у масштабний сплеск невдоволення через високу вартість життя та нерівність доходів. Водночас після того, як Макрон погодився на скорочення податків на мільярди євро, ситуація здебільшого залишалася спокійною.

Яннік Майю, учитель із містечка Ла-Креш на заході Франції, приєднався до «Жовтих жилетів» у 2018 році й досі бере участь у русі. За його словами, у суботу поблизу було визначено кілька місць збору протестувальників, а профспілки також закликали людей долучитися до акцій.

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