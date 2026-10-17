Іран передавав єменським хуситам розвіддані та допомагав наводити ракети і безпілотники на нафтові танкери, енергетичні об’єкти й аеропорти Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, ознайомлених із матеріалами саудівської розвідки та єменського альянсу, який протистоїть хуситам, підтримка Тегерана дала угрупованню змогу організувати одні з найпотужніших і найскладніших атак за весь час протистояння.

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Допомога Ірану не обмежувалася постачанням зброї. Тегеран також передавав розвіддані, сприяв наведенню ракет і дронів та допомагав бойовикам удосконалювати тактику.

Підтримка Ірану сприяла наступу хуситів, під час якого вони швидко захоплювали території в Ємені. Нині угруповання контролює частину узбережжя Баб-ель-Мандебської протоки, яке є стратегічно важливим морським маршрутом для експорту саудівської нафти.

Хусити також атакують нафтові танкери, енергетичну інфраструктуру й аеропорти Саудівської Аравії. Серед таких є атака в Ер-Ріяді минулими вихідними, внаслідок якої, за даними видання, загинули щонайменше 13 людей.

Військова співпраця з хуситами дає Тегерану змогу тиснути на регіональних суперників через союзні збройні угруповання. Це також ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа та американських партнерів із країн Перської затоки, які намагаються завершити війну з Іраном на вигідних для себе умовах.

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«Зв’язок на оперативному рівні дуже, дуже міцний», — зазначив Денні Цитринович, колишній керівник іранського відділення ізраїльської військової розвідки.

За його словами, Іран зацікавлений в успіхах хуситів, оскільки їхні атаки завдають шкоди Саудівській Аравії та можуть сприяти зростанню цін на нафту. Експерт вважає, що відносини між сторонами виходять за межі звичайної взаємодії покровителя та залежного від нього угруповання і становлять стратегічну співпрацю.