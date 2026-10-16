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Коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів над провінцією Медіна у Саудівській Аравії

Влада Саудівської Аравії також заявила про знищення безпілотника над великим нафтовидобувним регіоном на сході країни.

Коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів над провінцією Медіна у Саудівській Аравії
Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Коаліція, що веде боротьбу проти хуситів, повідомила про перехоплення крилатої ракети над провінцією Медіна у Саудівській Аравії, пише DW.

Раніше хусити зобов’язувалися не завдавати ударів по аеропортах у священних містах Мекка та Медіна в Саудівській Аравії. Угруповання заперечило ракетний обстріл у напрямку Медіни.

Також влада Саудівської Аравії заявила про знищення безпілотника над великим нафтовидобувним регіоном на сході країни.

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Перед цим стало відомо, що хусити завдали ракетного удару по південному єменському місті Аден, де базується визнаний на міжнародному рівні уряд Ємену. Була інформація про вибухи поблизу президентського палацу в Адені. Члени уряду не постраждали, але повідомляється про загибель двох охоронців прем'єр-міністра.

Протягом останніх тижнів очолювана Саудівською Аравією коаліція та урядові війська Ємену протистоять активізації повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.

Останнім часом хусити змогли захопити нові території вздовж стратегічно важливого узбережжя Червоного моря в Ємені. Вони загострюють конфлікт, зокрема завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі в Саудівській Аравії.

Учора коаліція повідомила, що в жовтні хусити здійснили 20 окремих атак на міжнародний аеропорт імені короля Халеда в Ер-Ріяді – столиці Саудівської Аравії, внаслідок чого загинуло 17 осіб. Роботу аеропорту призупиняли.

Кілька днів тому хусити поцілили по штаб-квартирі нафтового гіганта "Aramco” у Саудівській Аравії. У Ер-Ріяді було вражено житлові будинки, поранено чотирьох людей.

Рада Безпеки ООН оприлюднила заяву, в якій “найрішучішим чином” засудила атаки хуситів, назвавши удари по цивільних аеропортах та інших об’єктах “безрозсудними”.

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