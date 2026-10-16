Коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів над провінцією Медіна у Саудівській Аравії

Влада Саудівської Аравії також заявила про знищення безпілотника над великим нафтовидобувним регіоном на сході країни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.

Коаліція, що веде боротьбу проти хуситів, повідомила про перехоплення крилатої ракети над провінцією Медіна у Саудівській Аравії, пише DW.

Раніше хусити зобов’язувалися не завдавати ударів по аеропортах у священних містах Мекка та Медіна в Саудівській Аравії. Угруповання заперечило ракетний обстріл у напрямку Медіни.

Також влада Саудівської Аравії заявила про знищення безпілотника над великим нафтовидобувним регіоном на сході країни.

Реклама

Перед цим стало відомо, що хусити завдали ракетного удару по південному єменському місті Аден, де базується визнаний на міжнародному рівні уряд Ємену. Була інформація про вибухи поблизу президентського палацу в Адені. Члени уряду не постраждали, але повідомляється про загибель двох охоронців прем'єр-міністра.

Протягом останніх тижнів очолювана Саудівською Аравією коаліція та урядові війська Ємену протистоять активізації повстанців-хуситів, яких підтримує Іран.

Останнім часом хусити змогли захопити нові території вздовж стратегічно важливого узбережжя Червоного моря в Ємені. Вони загострюють конфлікт, зокрема завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі в Саудівській Аравії.

Учора коаліція повідомила, що в жовтні хусити здійснили 20 окремих атак на міжнародний аеропорт імені короля Халеда в Ер-Ріяді – столиці Саудівської Аравії, внаслідок чого загинуло 17 осіб. Роботу аеропорту призупиняли.

Кілька днів тому хусити поцілили по штаб-квартирі нафтового гіганта "Aramco” у Саудівській Аравії. У Ер-Ріяді було вражено житлові будинки, поранено чотирьох людей.

Рада Безпеки ООН оприлюднила заяву, в якій “найрішучішим чином” засудила атаки хуситів, назвавши удари по цивільних аеропортах та інших об’єктах “безрозсудними”.