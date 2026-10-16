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Фон дер Ляєн: «Ми не знімемо жодної санкції, поки Росія не зупинить війну»

У вересні блок зняв обмеження з двох російських олігархів. Цей компроміс дозволив ухвалити санкції на довший термін, ніж звичні пів року, але в Києві поставилися до послаблень критично.

Фон дер Ляєн: «Ми не знімемо жодної санкції, поки Росія не зупинить війну»
Антоніу Кошта, Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Фото: скриншот трансляції з сайту Євроради

Підтримка України Євросоюзом залишається сильнішою, ніж будь-коли. Зараз час не для послаблення антиросійських санкцій, а для посилення підтримки України і тиску на агресора, сказав президент Євроради Антоніу Кошта на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським і президенткою Євроради Урсулою фон дер Ляєн.

Життєво важливим є змусити Росію до справжнього припинення вогню і сісти за стіл перемовин. Кошта запевнив, що Україна може покладатися на ЄС не лише в питанні підтримки під час війни, а й у питанні майбутнього в ЄС.

«Цього тижня ми відкрили ще два кластери в нашому переговорному процесі. Нам слід продовжувати, і я б хотів високо оцінити вас і ваш парламент, бо ви посеред цієї жахливої війни продовжуєте виконувати обіцянки, вести переговори, проводити реформи», – сказав він. 

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що зараз метою є відкрити два останні переговорні кластери до кінця року. 

«Зараз ціллю є до кінця року відкрити два фінальні кластери, щоб почати по-справжньому працювати над необхідними для вступу реформами», – сказала вона.

На нинішньому саміті лідерів ЄС обговорять допомогу Україні перед зимою. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Росія ні на хвилину не дотримувала режиму припинення вогню по енергетиці і продовжує ескалацію, тому Брюссель працює над 27-м пакетом санкцій. 

«Ми не знімемо жодної санкції, поки Росія не зупинить війну», – підкреслила вона. 

Володимир Зеленський подякував лідерам Європи за потужну підтримку.

«Зараз у порядку денному – енергетичні потреби, це номер один. Також, звісно, ми хочемо завершення цієї війни якомога швидше. Та зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони, що вона готова до цього, готова закінчити війну. Ось чому нам потрібно готуватися до зими. І не лише в енергетиці, а також у протиповітряній обороні та фінансуванні», – сказав глава країни.

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