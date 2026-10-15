Головне за четвер, 15 жовтня: атаки на Київ, понад 240 боєзіткнень, удари по Полтаві та Одещині, саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Бойові дії на Донеччині, 244 бойові зіткнення, ворожі обстріли, нові антиросійські санкції ЄС. Яким запам’ятається 1695-й день повномасштабної війни.

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Оператори 8-го полку ССО беруть в полон трьох російських військових під час операції «Вівальді»

Увечері 15 жовтня внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики зможуть оцінити наслідки пошкоджень та розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 жовтня на фронті від початку доби відбулися 244 бойових зіткнення.

Найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 жовтня – в новині.

У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено вікна школи. Вибухова хвиля вибила скління, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

На момент атаки діти та працівники школи перебували в укритті. Вони не постраждали.

Станом на 12:25 внаслідок атаки травмувалися троє людей. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджень зазнали багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративна будівля та чотири автомобілі.

Російські війська атакували магазин в Одеській області реактивним безпілотником типу "Шахед". За оновленою інформацією, внаслідок удару четверо людей дістали поранення, будівлю магазину частково зруйновано, також пошкоджено автомобілі.

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Про удар спершу повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів для захисту від російських атак. Під постійними ударами перебувають житлові будинки, магазини, енергетичні об’єкти та інша критична інфраструктура.

Президент також розкритикував сигнали щодо можливого послаблення санкцій проти Росії з боку США та інших партнерів. Він підкреслив, що підстав для скасування обмежень немає, оскільки Росія продовжує війну проти України.

У Брюсселі 15-16 жовтня відбудеться саміт лідерів ЄС. Вони зосередяться на економічних викликах, зокрема цінах на енергоносії.

Однією з головних тем буде наступний семирічний бюджет ЄС. Також йтиметься про підтримку України, російські гібридні атаки в Європі, питання міграції і ситуації на Близькому Сході.

До Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та перемовин з партнерами прибув Президент Володимир Зеленський.

Докладніше – в новині.

Майже дві третини розвідувальних даних Україна отримує від Європи, зокрема Франції, повідомив керівник французького МЗС Жан-Ноель Барро, передає France Inter.

На думку Барро, Кремль та його мережа ботів у соцмережах навмисно поширюють зневіру, намагаючись підірвати рішучість українців та європейських союзників.

Французький урядовець закликав не піддаватися російській пропаганді та нагадав, що попередні заяви про швидку поразку України або повну відмову США від підтримки лунають уже далеко не вперше. Він наголосив, що Європа тривалий час бере на себе основний тягар допомоги Києву.

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Рада Євросоюзу ухвалила нові санкції проти трьох фізичних та дев'яти юридичних осіб.

Як ідеться на сайті Ради, ці особи причетні до ввезення підсанкційних товарів до Росії, а також до обходу обмежень у сфері торгівлі нафтою та фінансових операцій.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що обхід санкцій дорівнює співучасті у війні проти України. Вона зазначила, що обмеження вже позбавили Москву понад трильйона євро, а їхнє подальше посилення зробить ведення війни ще дорожчим для Росії.

Більше інформації – в новині.

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