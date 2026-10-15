​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ знову опинився під ворожою атакою (оновлено)

Є пошкодження в Шевченківському районі столиці.

Київ знову опинився під ворожою атакою (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ввечері, 15 жовтня, Київ знову опинився під російською атакою.

Тривога в столиці тривала понад годину, спочатку через ракетну загрозу, зокрема балістичну. Потім в Києві оголосили жовтий рівень загрози, через атаку дронів.

Мер Києва Кличко повідомляв про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Реклама

Як повідомили в КМВА, у Шевченківському районі столиці виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків. 

В правобережній частині столиці фіксують зниження тиску води в системі, через пошкодження енергообʼєктів у Київській області. Низький тиск води  в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах. 

Як заявив Кличко, фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в Києві, в окремих районах столиці та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.

  • Вранці 15 жовтня Росія атакувала Київ дронами. В Печерському районі впали уламки, є пошкодження. Відомо про 7 постраждалих.
  • Пізніше росіяни двічі атакували складську будівлю в Святошинському районі столиці.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies