Київ знову опинився під ворожою атакою (оновлено)

Ввечері, 15 жовтня, Київ знову опинився під російською атакою.
Тривога в столиці тривала понад годину, спочатку через ракетну загрозу, зокрема балістичну. Потім в Києві оголосили жовтий рівень загрози, через атаку дронів.
Мер Києва Кличко повідомляв про роботу ППО по ворожих безпілотниках.
Як повідомили в КМВА, у Шевченківському районі столиці виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків.
В правобережній частині столиці фіксують зниження тиску води в системі, через пошкодження енергообʼєктів у Київській області. Низький тиск води в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.
Як заявив Кличко, фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.
Внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в Києві, в окремих районах столиці та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.
- Вранці 15 жовтня Росія атакувала Київ дронами. В Печерському районі впали уламки, є пошкодження. Відомо про 7 постраждалих.
- Пізніше росіяни двічі атакували складську будівлю в Святошинському районі столиці.