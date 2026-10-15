Київ знову опинився під ворожою атакою (оновлено)

Є пошкодження в Шевченківському районі столиці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ввечері, 15 жовтня, Київ знову опинився під російською атакою.

Тривога в столиці тривала понад годину, спочатку через ракетну загрозу, зокрема балістичну. Потім в Києві оголосили жовтий рівень загрози, через атаку дронів.

Мер Києва Кличко повідомляв про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Реклама

Як повідомили в КМВА, у Шевченківському районі столиці виникло загоряння приватного житлового будинку внаслідок падіння уламків.

В правобережній частині столиці фіксують зниження тиску води в системі, через пошкодження енергообʼєктів у Київській області. Низький тиск води в Голосіївському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Як заявив Кличко, фахівці перемикають живлення на водопровідних станціях.

Внаслідок ворожої атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в Києві, в окремих районах столиці та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.