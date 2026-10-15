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Клименко: В Україні вдосконалюють процес ідентифікації тіл загиблих захисників

При РНБО створюють спеціальну міжвідомчу комісію.

Клименко: В Україні вдосконалюють процес ідентифікації тіл загиблих захисників
нарада в РНБО щодо процесу ідентифікації тіл загиблих захисників
Фото: телеграм-канал Ігоря Клименка

Секретар РНБО Ігор Клименко провів нараду з оптимізації та прискорення процесу ідентифікації тіл загиблих українських військовослужбовців. 

За словами Клименка, для координації дій усіх державних органів при РНБО створюють спеціальну міжвідомчу комісію. Вона буде контролювати вирішення проблемних питань і забезпечувати узгодженість роботи профільних служб.

Крім того, МОЗ і МВС формують у регіонах спеціалізовані міжвідомчі команди. До їх складу увійдуть підготовлені судмедексперти, слідчі, оперативники та криміналісти Нацполіції, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл захисників.

Учасники наради також обговорили уніфікацію методик експертних досліджень та нову постанову МОЗ, яка незабаром набере чинності й регламентуватиме ці процеси.

Водночас у Верховній Раді очікує на розгляд доопрацьований законопроєкт, який має удосконалити розшук зниклих безвісти та ідентифікацію тіл в умовах воєнного стану, а також дозволить залучати до цієї роботи міжнародних спеціалістів, технічну допомогу та додаткові ресурси.

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