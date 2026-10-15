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Повітряні сили ЗСУ: Росіяни за день випустили по Україні майже 140 ударних дронів

90 із них — реактивні.

Повітряні сили ЗСУ: Росіяни за день випустили по Україні майже 140 ударних дронів
Російські безпілотники "Гербера"
Фото: ГУР

Протягом дня 15 жовтня (із 7.30 по 18.00) росіяни атакували Україну 138 ударними БпЛА (90 із них — реактивні), «Гербера» та дронами інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 БпЛА (79 із них - реактивні)», - уточнили військові.

Станом на 18.00 у повітряному просторі було до 4 ударних безпілотників, додали в ПС.

  • Того ж дня Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив, що від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів. 
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