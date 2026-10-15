Українська December1 і литовська Pekkla створять у Литві спільне виробництво РЕБ-систем «Дамба»

Сторони планують почати виробництво у 2027 році, а готову продукцію постачатимуть для потреб Сил оборони України

Український виробник антидронових рішень December1 і литовська оборонна компанія Pekkla домовилися створити спільне підприємство в Литві для виробництва української системи радіоелектронної боротьби «Дамба». Про це повідомили у Міністерстві оборони Литви та видання Defender media з посиланням на December1.

Відповідний меморандум компанії підписали 14 жовтня в Києві. Партнери реалізовуватимуть проєкт у межах програми Build with Ukraine за підтримки уряду Литви.

Литовська Pekkla стане локальним партнером української компанії. Вона відповідатиме за виробничу інфраструктуру, регуляторний супровід і залучення місцевих інженерів. Технічна експертиза та компетенції щодо розробки системи залишатимуться за December1. Pekkla спеціалізується на проєктуванні та розробленні безпілотних літальних апаратів.

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У December1 зазначають, що «Дамба» є однією з найбільш поширених систем РЕБ в Україні. За даними компанії, тисячі таких комплексів уже встановлені на фронті та об’єктах критичної інфраструктури по всій країні. Система призначена для протидії різним типам безпілотників, зокрема FPV-дронам, розвідувальним БпЛА та «Шахедам», а заявлена глибина її дії сягає 50 км.

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Директор із міжнародного розвитку December1 Ілля Кабачинський зазначив, що для компанії це перший досвід створення спільного підприємства. За його словами, запуск виробництва в Литві дасть змогу масштабувати бізнес і постачати Силам оборони України більше необхідних засобів.

Генеральний директор Pekkla Мартінас Андреявас, зі свого боку, заявив, що співпраця відкриє для Литви нові можливості для розвитку, дасть практичний досвід і створить робочі місця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що литовський виробник безпілотників Unmanned Defense Systems розпочинає роботу в Україні через спільне литовсько-українське підприємство UDS Ukraine.