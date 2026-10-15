На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загорілися склади логістичної компанії (оновлено)

Російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровської області. Попередньо, під удар потрапили склади логістичної компанії, де спалахнула пожежа.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Станом на 14:15 інформації про загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків удару.
- 15 жовтня російські війська вже атакували Дніпропетровську область. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень, зруйновано приватний будинок. У Павлограді через обстріл дістала поранення 31-річна жінка, також загорілися кілька приватних будинків. Крім того, внаслідок нічної атаки дронами у Кривому Розі пошкоджено приватні будинки й автомобілі.