На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загорілися склади логістичної компанії (оновлено)

Станом на 14:15 інформації про загиблих та постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків удару.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровської області. Попередньо, під удар потрапили склади логістичної компанії, де спалахнула пожежа.

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