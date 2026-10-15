На окупованій Херсонщині знищили центр підготовки операторів БпЛА РФ та місце проживання офіцерів

До операції залучили бійців спецпідрозділу ГУР МО "Шаманбат" і військовослужбовців 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Удар по об'єктах ворога на Херсонщині

Українські розвідники спільно з військовими морської піхоти знищили навчальний центр операторів безпілотників 18-ї загальновійськової армії РФ у селі Хорли на тимчасово окупованій території Херсонської області. Операція відбулася в ніч проти 11 жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До операції залучили бійців спецпідрозділу ГУР МО "Шаманбат" і військовослужбовців 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

Крім навчального центру, українські військові знищили місце проживання офіцерського складу російської армії. Там, зокрема, перебували інструктори, які готували диверсійні групи 18-ї армії РФ.

У ГУР заявили, що внаслідок операції обидва об'єкти російських окупаційних сил були повністю зруйновані.