На окупованій Херсонщині знищили центр підготовки операторів БпЛА РФ та місце проживання офіцерів

Українські розвідники спільно з військовими морської піхоти знищили навчальний центр операторів безпілотників 18-ї загальновійськової армії РФ у селі Хорли на тимчасово окупованій території Херсонської області. Операція відбулася в ніч проти 11 жовтня.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
До операції залучили бійців спецпідрозділу ГУР МО "Шаманбат" і військовослужбовців 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.
Крім навчального центру, українські військові знищили місце проживання офіцерського складу російської армії. Там, зокрема, перебували інструктори, які готували диверсійні групи 18-ї армії РФ.
У ГУР заявили, що внаслідок операції обидва об'єкти російських окупаційних сил були повністю зруйновані.
- Раніше ВМС ЗСУ повідомили про удар береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ у ніч на 15 жовтня. За даними ВМС, було знищено шість літаків Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території аеродрому зафіксували повторні детонації та пожежу, інформацію уточнюють.