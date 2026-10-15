«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій Херсонщині знищили центр підготовки операторів БпЛА РФ та місце проживання офіцерів

До операції залучили бійців спецпідрозділу ГУР МО "Шаманбат" і військовослужбовців 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

На окупованій Херсонщині знищили центр підготовки операторів БпЛА РФ та місце проживання офіцерів
Удар по об'єктах ворога на Херсонщині
Фото: Скриншот з відео

Українські розвідники спільно з військовими морської піхоти знищили навчальний центр операторів безпілотників 18-ї загальновійськової армії РФ у селі Хорли на тимчасово окупованій території Херсонської області. Операція відбулася в ніч проти 11 жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До операції залучили бійців спецпідрозділу ГУР МО "Шаманбат" і військовослужбовців 426-го окремого полку безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.

Крім навчального центру, українські військові знищили місце проживання офіцерського складу російської армії. Там, зокрема, перебували інструктори, які готували диверсійні групи 18-ї армії РФ.

У ГУР заявили, що внаслідок операції обидва об'єкти російських окупаційних сил були повністю зруйновані.

  • Раніше ВМС ЗСУ повідомили про удар береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ у ніч на 15 жовтня. За даними ВМС, було знищено шість літаків Су-34М і технічне обладнання для забезпечення польотів авіації. На території аеродрому зафіксували повторні детонації та пожежу, інформацію уточнюють.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies