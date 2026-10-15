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Упродовж минулої доби на Херсонщині від російських атак одна людина загинула і пʼятеро отримали поранення. Серед постраждалих є двоє комунальників.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Херсонський та Бериславський райони вкотре перебували під атакою російського агресора. Окупанти обстрілювали житлові квартали з артилерії, мінометів та БпЛА різних типів, зокрема, типу «Shahed/Гербера».

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Під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Антонівка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Приозерне, Благовіщенське, Понятівка, Микільське, Дарʼївка, Інгулець, Чайчине, Зарічне, Вітрове, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Козацьке, Веселе.

В результаті обстрілів пошкоджено три приватні будинки, об’єкт інфраструктури, газопровід.

Упродовж доби в Корабельному районі Херсона через скиди вибухівок із безпілотників травмувалися троє людей. 54-річний чоловік дістав вибухову травму й осколкове поранення плеча. 42-річну жінку та 50-річного чоловіка працівники поліції доправили до лікарні з осколковими пораненнями стегна і ніг.

У прибережній частині окупанти спрямували дрон типу «FPV» на приватний будинок, він пошкоджений.

У Білозерці внаслідок атаки FPV-дроном постраждали двоє працівників комунального підприємства. Чоловіки віком 55 та 67 років отримали мінно-вибухові травми. Також по селищу військові РФ били з артилерії, пошкоджено газопровід.

В результаті атаки ворожим дроном типу «FPV» понівечений приватний будинок у Нововоронцовці. Ще один дім пошкоджений у Новодмитрівці внаслідок удару БпЛА типу «Shahed/Гербера».

Крім цього, в поліцію надійшло повідомлення про те, що 12-го жовтня у місті Берислав в результаті атаки російського дрона загинув 50-річний місцевий житель.

На місцях російських атак працювали усі профільні служби.