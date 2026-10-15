На Донеччині затримали таксиста, якого підозрюють у роботі на Росію

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині підозрюваного у роботі на російську воєнну розвідку. Затриманим є таксист із Краматорська.

Про це повідомили у СБУ.

За матеріалами справи, росіяни залучили цього чоловіка, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ. Також він мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання.

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Зʼясували, що чоловік на власному авто об’їжджав Краматорськ під виглядом роботи у таксі та фіксував розташування потрібних об’єктів. Паралельно з цим він випитував відповідну інформацію у клієнтів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання, коли він готував до відправлення ворогу нову порцію координат.

Встановили, що таксист потрапив у поле зору російської спецслужби через власні антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

В одному з таких чатів на нього вийшов «зв’язковий» і запропонував увійти до агентурного апарату воєнної розвідки РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.