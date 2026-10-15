Вночі РФ атакувала Рівне у кілька хвиль

Пошкоджені будинки, але люди цілі.

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У ніч на 15 жовтня російські війська у кілька хвиль атакували Рівненщину. Пошкоджені будинки, але люди цілі.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

«Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне упродовж ночі», – розповів він.

В обласному центрі зазнали пошкоджень два будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля. Пожежу ліквідували.

Люди поранень не отримали.

Електропостачання, що зникло у частині Рівненського району через обрив лінії електропередач, відновили.