Вночі РФ атакувала Рівне у кілька хвиль

У ніч на 15 жовтня російські війська у кілька хвиль атакували Рівненщину. Пошкоджені будинки, але люди цілі.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
«Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне упродовж ночі», – розповів він.
В обласному центрі зазнали пошкоджень два будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля. Пожежу ліквідували.
Люди поранень не отримали.
Електропостачання, що зникло у частині Рівненського району через обрив лінії електропередач, відновили.
- Вчора у Рівному внаслідок падіння російського дрона у житловому секторі постраждали 8 людей, серед них дитина.