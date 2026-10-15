Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі РФ атакувала Рівне у кілька хвиль

Пошкоджені будинки, але люди цілі. 

Вночі РФ атакувала Рівне у кілька хвиль
Фото: oporaua.org

У ніч на 15 жовтня російські війська у кілька хвиль атакували Рівненщину. Пошкоджені будинки, але люди цілі. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль. 

«Кілька хвиль повітряних атак пережило Рівне упродовж ночі», – розповів він. 

В обласному центрі зазнали пошкоджень два будинки у приватному секторі. В одному з них загорілася покрівля. Пожежу ліквідували.

Люди поранень не отримали.

Електропостачання, що зникло у частині Рівненського району через обрив лінії електропередач, відновили. 

  • Вчора у Рівному внаслідок падіння російського дрона у житловому секторі постраждали 8 людей, серед них дитина.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies