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​Вчора російські війська втратили 1880 солдатів та 3 засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 559 230 осіб. 

​Вчора російські війська втратили 1880 солдатів та 3 засоби ППО
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1880 солдатів, 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 3 засоби ППО, 4 НРК.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.2026 склали:

  • особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб
  • танків – 12 414 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 537 (+2) од.
  • артилерійських систем – 51 233 (+38) од.
  • РСЗВ – 2 216 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 707 (+3) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 955 (+4) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 564 897 (+1 308) од.
  • крилаті ракети – 5 130 (+4) од.
  • кораблі / катери  – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 163 324 (+535) од.
  • спеціальна техніка – 4 830 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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