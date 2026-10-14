222 бойові зіткнення відбулися на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни атакували 29 разів.

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Від початку доби 14 жовтня на фронті відбулося 222 бойові зіткнення.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5221 дрон-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели дві штурмові дії, завдали одного авіаудару, застосувавши один КАБ, здійснили 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка та в бік Захарівки, Чорного, Малої Вовчої. П’ять із цих штурмів ще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог 15 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населеного пункту Лиман та неподалік Масляківки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Грузького, Вільного та Молодецького. Триває бій.

Двадцять дев’ять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Мирне, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 68 окупантів, 14 - поранено; знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби та три укриття. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, пункт управління БпЛА та 37 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 164 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Березового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка та Омельник.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, чотири рази атакуючи в бік Павлівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.