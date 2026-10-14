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В Харкові затримали 36-річного громадянина Росії, причетного до вбивства п’ятьох українських військових та цивільного.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Затриманий є уродженцем Санкт-Петербурга, військовослужбовець 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил РФ.

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За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил Росії. Для того, щоб його не розпізнали, окупант переодягнувся у цивільний одяг.

Спочатку він дійшов до Циркунівської громади, де побачив місцевого жителя, який рибалив. За попередніми даними, чоловік побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив його. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови.

13 жовтня озброєний чоловік дістався села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули п’ятеро бійців 72-ї бригади ЗСУ.

Після цього він залишив місце події, позбувся автоматичної зброї та продовжив рухатися лісосмугою в напрямку Харкова.

14 жовтня увечері чоловіка затримали у Харкові.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин подій.