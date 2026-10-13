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В Повітряних силах підтвердили відсутність передачі партнерами даних про атаку балістикою

Там додали, що не виключені повторні атаки.

В Повітряних силах підтвердили відсутність передачі партнерами даних про атаку балістикою
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Повітряні сили ЗСУ підтвердили відсутність передачі партнерами інформації про атаку.

«Близько 22.40, 13 жовтня, ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюється).

Ситуація схожа із вчорашньою - інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються.

Противник підступно бʼє балістикою по мирному населенню, не виключено повторні атаки. Будьте пильні!» – зазначили в Повітряних силах.

  • Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що два дні поспіль партнери не попереджали Україну про запуск росіянами балістики.
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