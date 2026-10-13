Понад 200 боїв відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 13 жовтня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 66 авіаційних ударів, скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5602 дрони-камікадзе та здійснив 1736 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Суходолу, Товстодубового, Малої Слобідки, Рижівки та Малої Корчаківки. Українські воїни зупинили чотири атаки, ще один бій триває до цього часу.

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Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень біля Ізбицького, Вовчанських Хуторів та Вільхуватки, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку Сили оборони знешкодили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Лимана та Зарічного.

Наші оборонці успішно відбили сім атак, на Слов’янському напрямку в районах Кривої Луки, Ямполя та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку наші підрозділи успішно зупинили одинадцять спроб противника просунутись у районах Костянтинівки, Розкішного, Новоселівки, Осикового, Іллінівки та Миколайпілля.

Загалом 35 атак зафіксовано на Покровському напрямку в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Софіївка, Петрівка, Золотий Колодязь, Добропілля, Новий Донбас, Чернігівка, Родинське, Новоолександрівка, Мирне, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Муравка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти та 30 — поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, сім одиниць спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 31 укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 185 укриттів противника. Знищено або подавлено 277 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Сім атак окупантів відбито на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Різдвянка та Гірке.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.