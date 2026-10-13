Машиністу поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові повідомили про підозру

Встановлено, що він порушив вимоги Правил технічної експлуатації залізниць України.

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Машиністу дизель-поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Львівщини.

Унаслідок аварії 70-річний пасажир дизель-поїзда отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Загалом до лікарні доставили 11 осіб.

Правоохоронці встановили, що причиною аварії стало порушення 48-річним машиністом вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.

Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Досудове розслідування триває.