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Машиністу поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові повідомили про підозру

Встановлено, що він порушив вимоги Правил технічної експлуатації залізниць України.

Машиністу поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові повідомили про підозру
Фото: Відділ комунікації поліції Львівщини

Машиністу дизель-поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Львівщини.

Унаслідок аварії 70-річний пасажир дизель-поїзда отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Загалом до лікарні доставили 11 осіб.

Правоохоронці встановили, що причиною аварії стало порушення 48-річним машиністом вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.

Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Досудове розслідування триває.

  • Зіткнення сталось 8 жовтня близько 21:00 у районі станції «Підзамче» у Львові. Пасажирський дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль», що складався з чотирьох вагонів, врізався в електровоз, який стояв на коліях.
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