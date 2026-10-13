Машиністу поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові повідомили про підозру

Машиністу дизель-поїзда, який спричинив зіткнення з електровозом у Львові, повідомлено про підозру.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Львівщини.
Унаслідок аварії 70-річний пасажир дизель-поїзда отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Загалом до лікарні доставили 11 осіб.
Правоохоронці встановили, що причиною аварії стало порушення 48-річним машиністом вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.
Чоловіку повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.
Досудове розслідування триває.
- Зіткнення сталось 8 жовтня близько 21:00 у районі станції «Підзамче» у Львові. Пасажирський дизель-поїзд сполученням «Львів - Сокаль», що складався з чотирьох вагонів, врізався в електровоз, який стояв на коліях.