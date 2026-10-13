«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

​Смерть п’ятирічного хлопчика після лікування зубів: в Одесі оголосили підозру анестезіологу

Медикові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися професійною діяльністю на такий самий строк.

​Смерть п’ятирічного хлопчика після лікування зубів: в Одесі оголосили підозру анестезіологу
Підозра анестезіологу на Одещині
Фото: Нацполіція Одеської області

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 30-річному лікарю-анестезіологу приватної стоматологічної клініки. За даними слідства, неналежне виконання ним професійних обов’язків під час лікування п’ятирічного хлопчика призвело до тяжких наслідків і смерті дитини.

Про це повідомила Національна поліція Одеської області.

За інформацією слідства, у листопаді минулого року мати привела сина до приватної стоматології для лікування множинного карієсу. Процедури мали проводити під загальною анестезією зі штучною вентиляцією легень. 

Реклама

Перше втручання у грудні минуло без ускладнень, однак під час наступної процедури на початку січня в хлопчика зупинився кровообіг. Анестезіолог провів реанімаційні заходи, після чого дитину доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Попри інтенсивне лікування, за кілька тижнів хлопчик помер.

За версією слідства, під час анестезії лікар не вжив необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини й залишків стоматологічних матеріалів у дихальні шляхи хлопчика. Також, як стверджують правоохоронці, він не забезпечив належного контролю за диханням і рівнем вуглекислого газу та несвоєчасно встановив причину зупинки кровообігу.

Анестезіологу інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Медикові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися професійною діяльністю на такий самий строк. 

Фото: Нацполіція Одеської області

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies