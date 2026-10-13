Медикові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися професійною діяльністю на такий самий строк.

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру 30-річному лікарю-анестезіологу приватної стоматологічної клініки. За даними слідства, неналежне виконання ним професійних обов’язків під час лікування п’ятирічного хлопчика призвело до тяжких наслідків і смерті дитини.

Про це повідомила Національна поліція Одеської області.

За інформацією слідства, у листопаді минулого року мати привела сина до приватної стоматології для лікування множинного карієсу. Процедури мали проводити під загальною анестезією зі штучною вентиляцією легень.

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Перше втручання у грудні минуло без ускладнень, однак під час наступної процедури на початку січня в хлопчика зупинився кровообіг. Анестезіолог провів реанімаційні заходи, після чого дитину доправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Попри інтенсивне лікування, за кілька тижнів хлопчик помер.

За версією слідства, під час анестезії лікар не вжив необхідних заходів, щоб запобігти потраплянню рідини й залишків стоматологічних матеріалів у дихальні шляхи хлопчика. Також, як стверджують правоохоронці, він не забезпечив належного контролю за диханням і рівнем вуглекислого газу та несвоєчасно встановив причину зупинки кровообігу.

Анестезіологу інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Медикові загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися професійною діяльністю на такий самий строк.