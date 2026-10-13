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Унаслідок російської атаки виникла пожежа в навчальному корпусі Рівненського державного гуманітарного університету. Приміщення факультету музичного мистецтва майже повністю вигоріло.

Про це повідомив голова Міністерства освіти і науки України Андрій Бутенко.

Пожежу вже ліквідували, наразі триває розбір завалів.

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За інформацією університету, під час атаки студенти перебували в укриттях, однак серед адміністративних працівників є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання та потребує відбудови.

Вибухова хвиля також пошкодила сусідні навчальні будівлі, зокрема вибила вікна. Університет розглядає можливість перейти на дистанційне навчання до кінця тижня.

"Надалі організацію освітнього процесу визначатимуть з урахуванням доступних приміщень і безпечних локацій", – пояснив міністр.

Фото: ДСНС Рівненщини

Фото: ДСНС Рівненщини

Фото: ДСНС Рівненщини