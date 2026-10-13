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ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків Труханову до 13 грудня

Йдеться про справу щодо заволодіння активами громади Одеси та легалізації доходів на 689 млн грн. Всього у справі 11 обвинувачених.

ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків Труханову до 13 грудня
Геннадій Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив до 13 грудня 2026 року включно строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС. 

Обвинувачений зобов’язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до суду;
  • не відлучатися за межі України без дозволу суду;
  • повідомляти суду про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Що відомо про цю справу

За даними слідства, протягом 2016–2019 років зловмисники розробили злочинну схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови. Наприклад, земельні ділянки Одеси передавали в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду землі. 

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн. Всього у справі 11 обвинувачених.

Крім того, слідство встановило факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень. 

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