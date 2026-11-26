Що буде зі споживчими цінами і товарами на полицях вже цієї зими і на початку 2027 року, неважко здогадатися. Можемо лише намагатися прогнозувати, на скільки відсотків здорожчають крупи, овочі і м’ясо. Прогодувати себе Україна ще здатна, але споживачам доведеться змінювати свої вподобання і звички, а виробникам — зосередитись на тому, що реальніше продати і заробити.

Кілька великих українських виробників олії, соусів, хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів у листопаді зупинили виробництво через масовані обстріли та постійні перебої з електропостачанням. Сподіваємося, тимчасово. Компанія «Віктор і К» («Королівський смак») 13 листопада ще говорила про вимушену паузу через відключення світла, а вже 17-го — про повну зупинку. Пожежа після російського удару знищила обладнання, приміщення та готову продукцію. А на календарі лише початок зими і росіяни виробляють, за деякими даними, щоп’ять годин по «іскандеру».

Фото: Клос Ярина/LB.ua У супермаркеті Києва.

Чому все неминуче дорожчає

Ціну товару на полиці магазину визначають відразу кілька неприємних факторів, Найперше — руйнування від російських атак, каже економіст Економічного дискусійного клубу Олег Пензин. І багато залежить від логістики і енергоносіїв, пояснює Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради. Для переробних підприємств ці фактори ключові. Доводиться залучати додаткову генерацію, потужні станції споживають дизпаливо тоннами. Година роботи підприємства на альтернативному живленні коштує часом у 5–6 разів дорожче, ніж від електромережі.

Логістика змушує цінник зростати, бо логістичне плече збільшилось, відколи росіяни почали знищувати центральні хаби торгівельних мереж. Одна справа — зберігати товари на великому складі, звідки ритейлери своїм транспортом за потреби розвозять продукцію, і інша — коли підприємства змушені самі доставляти цю продукцію. «Система “з коліс на дистрибуцію” дуже збільшує витрати підприємств, особливо тих, які спеціалізуються на олії, — пояснює Марчук. — Бо потрібні додаткові ресурси на паливо і розширення автомобільного парку». А ще — на людей, яких катастрофічно не вистачає, особливо водіїв. Витрати на зарплати треба збільшувати, щоб відповідати статусу критичності (від цього залежить бронювання) і мотивувати людей залишатися на підприємстві, бо за них точиться боротьба.

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Фото: Клос Ярина/LB.ua У супермаркеті Києва

Брак людей — одна з основних причин здорожчання товарів, погоджується економіст Олег Пендзин. Хто не може бронювати працівників, мусить залучати літніх людей, жінок і витрачатися на їхню перекваліфікацію або ж скорочувати обсяги виробництва. Пропонувати більше чоловікам, які мають відстрочки і особливо цінуються на ринку праці.

«Всі фактори вкупі утворюють ідеальний шторм, — каже Пендзин. — І тому НБУ прогнозує до кінця року 12% інфляції, а на наступний рік буде не менше: темпи росту української економіки Міжнародний валютний фонд планує на рівні –1%».

Як саме відчують ці показники на собі українці, наскільки здорожчає загалом життя? «Я б радив ставитись до них дуже спокійно, — коментує стан справ економіст Андрій Новак. — Сумно так казати, але це нормально для країни, на території якої інтенсивність бойових дій не зменшується».

Фото: lexinform.com.ua Андрій Новак

Самі по собі узагальнені статистичні показники не корелюють прямо з економічним становищем кожного українця. Ми не помітимо, зріс ВВП на два відсотки чи знизився на один. Теоретично про стан справ у кишені кожного говорив би ВВП на душу населення. «Але при падінні ВВП на відсоток маємо зменшення населення відсотків на 20 за роки війни», — зауважує Новак

Дуже усереднений, але показник саме зміни цін на товари і послуги — інфляція. Але й він не пояснить кожному з нас, наскільки менше зможемо купувати у наступні місяці. «Кожен має свою індивідуальну інфляцію, бо користується індивідуальним набором товарів і послуг, — пояснює економіст. — І вона залежатиме від того, де живе людина і що входить у її кошик». Мешканцю віддаленого села на Черкащині байдужі високі ціни в ресторанах чи на таксі. А от мешканці столиці споживають більше і перелік товарів-послуг, які битимуть по кишені, у них довший. «Загальні тенденції розуміємо, але не панікуймо, — закликає Новак. — У нас наразі інфляція значно нижча, ніж у мирній Туреччині (у жовтні 2026 року становила 29,77%, – Ред)».

Олія: перший шок і паніка

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Коли про зупинку роботи всіх своїх олійноекстракційних заводів оголосила компанія Kernel, а незабаром такі ж погані новини надійшли від «Дельта Вілмар Україна», заводів «Потоки» та «Олейна» у Дніпрі і від Ніжинського жиркомбінату, українці занервували. Дехто кинувся запасатись олією, аж деякі торговельні мережі встановили ліміт продажу пляшок в одні руки. За оцінками асоціації «Укроліяпром» та експертів ринку, дефіциту олії та базових продуктів чекати не слід. Україна виробляє в рази більше продукції, ніж споживає сама, а середні та малі підприємства далі працюють. Але можливі тимчасові перебої з асортиментом окремих популярних брендів на полицях та поступове коливання цін. Питання, від чого воно залежатиме і наскільки помітним буде. Бо соняшникова олія, за даними Держстату, за рік подорожчала на 20%. Хоча весь цей час рівень виробництва був стабільним, як і обстріли.

Зараз виробники соняшникового насіння мають великий головний біль із його продажем. Але ціна олії також все більше залежить не від сировини, а від логістики і енергоносіїв, зауважує Денис Марчук.

Фото: EPA/UPG Соняшникове поле на Київщині 13 серпня 2026 року

Різкого зростання цін на олію не буде: сировина подешевшала, зменшує собівартість виробництва і компенсує додаткові витрати. Тому не було стрибка після болючих ударів по лідерах галузі. Та й споживають українці відсотків 10% від усього виробленого — за словами Пендзина, 370 тисяч тонн на рік. Хай навіть 450–500 тисяч тонн: за виробництва 4,5–5 мільйонів тонн радикальних змін на внутрішньому ринку чекати не варто, впевнений Марчук.

«Олійники зупинилися навіть не через російські удари, а тому, що через рівень виробництва залили всі виробничі потужності і надлишки не вивозять, — каже економіст. — “Кернел груп” вже мають до мільйона тонн залишків». Коли в країні є дві річні норми споживання олії, про загрозу дефіциту не йдеться, навіть якщо всі виробники зупиняться і рік стоятимуть. Залишиться пропозиція від невеличких заводів, які працюють на рівні району чи області, говорить Марчук. Вони самі фасують і продають продукцію, її буде багато і нема приводу для подорожчання.

Фото: Клос Ярина/LB.ua У супермаркеті Києва

«Хіба що за рахунок логістики можемо спостерігати здорожчання в межах 3%, або за рахунок підвищеного попиту до зимових свят», — міркує представник аграрної ради.

На ціну впливають сезон, дорога електрика і зберігання

У листопаді 2026 року різні профільні аналітики та аграрні асоціації прогнозували поступове зимове здорожчання основних груп продуктів на 5–25%, а окремих сезонних позицій — до 35–40%. Так, в Українському клубі аграрного бізнесу очікують помірне, але стабільне зростання цін на хліб на 5–10% до лютого через витрати пекарень на резервне живлення, логістику та зарплати. А от на бакалію (крупи, макарони, цукор) експерти не прогнозують різких стрибків — ціни змінюватимуться в межах помірної інфляції (близько 3–5% до січня). А яйця, за даними Держстату, з грудня до жовтня навіть впали в ціні на майже 19%. Це тимчасово, пояснює Олег Пендзин: велика партія продукції застрягла в країні, бо у жовтні Агентства з харчових стандартів Великої Британії та Шотландії виявили бактерії Salmonella Enteritidis у партії яєць «Ясенсвіт». А оскільки яйця і курятина — галузі пов’язані, здешевлення одного продукту впливає і на інше, каже економіст.

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Але інші групи товарів гаманці не порадують. Насамперед через фактор сезонності (поза вже переліченими воєнними обставинами). Восени-взимку дорожчає те, чого самі не виробляємо й імпортуємо, або якщо власне виробництво знижується, пояснює Денис Марчук. Взимку корови дають менше молока, а компоненти виробництва дорожчають. «Нехай корми не піднялися в ціні (бо низька ціна на на зерно загалом), але дуже зросли витрати на ліки, — говорить він. — Додає собівартості логістика і електрика».

Електропостачання повинне бути безперебійним, щоб молоко безперервно охолоджувалося від моменту надою до транспортування. «В Асоціації виробників молока рахували, що витрати на дизпаливо збільшують собівартість на понад 20%, — каже Марчук. — Тому ціна на молочку взимку може зрости на 10-20%». Здебільшого це торкнеться кефірів, йогуртів, молока. Легше з маслом: його виробили багато і значна частка не пішла на експорт, а це продукт із тривалим терміном зберігання. «Ціни навіть дещо знизилися», — відзначає експерт.

Фото: uacouncil.org Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради

Завжди взимку дорожчають овочі. Врожай серпня-вересня, борщовий набір вже дорожчі на 50%, ніж рік тому. Виростили багато, але традиційно бракне овочесховищ і з настанням морозів аграрії, у яких вони є, закладатимуть у ціну витрати на тепло і світло. «Тому овочева група може зрости ще до 7%, — вважає Денис Марчук. — З тепличними овочами гірше: для виробництва і зберігання потрібен великий цикл тепла і подачі світла, тому тепличні огірки-помідори вже подорожчали на 20% і додадуть у вартості ще 10–15%».

Яловичина в ціні досить стала, бо це і так один із найдорожчих видів продукції (вже понад 400 гривень за кілограм), а от свинина дорожчатиме. «Африканська чума свиней знищує поголів’я в домашніх господарствах і промисловому секторі, а попит від заводів на м’ясо не зменшився», — пояснює Марчук. Дефіцит свинини може спровокувати зростання ціни у грудні відсотків на п’ять.

Різкого подорожчання харчів більшість споживачів не помітить, а от сервіси підвищать ціни відчутно, вважає Олег Пендзин, і зросте в ціні непродовольча група. Держстат уже фіксує, що у жовтні ціни виробників промислової продукції в Україні зросли на 33,4% у річному вимірі. «Перукарні, ресторани — все працює на альтернативному живленні, – пояснює економіст. — Дорожчатиме все, що залежить від вартості робочих рук та електроенергії».

Фото: Клос Ярина Кафе працює від генератора під час вимкнень електроенергії в Києві, листопад 2026 року

У Києві вже помітили, що цілі мережі чи заклади великих мереж припинили роботу. За даними компанії Poster, яка аналізує доходи ресторанного бізнесу, відвідування закладів у столиці знизилося на 20% за рік. Це замкнене коло: дорожчає — люди ходять менше (а дехто і виїхав), ходять менше — витрати бізнесу зростають і ціна послуг теж.

Психологічний фактор не скасувати

На повідомлення про обстріли складів чи зупинку виробництв українці реагують традиційно ажіотажем у магазинах. Саме підвищений попит (зокрема, перед святами) теж додає ціни товарам, каже Денис Марчук. «Родинні зібрання ніхто не відміняв. Ціни в грудні на деякі види товарів зростуть, — каже він. — В січні-лютому стабілізуються, але відкотити ціни назад не вдасться: на цей період закладаються основні додаткові витрати».

Наскільки здорожчає святковий кошик, рахувати ще й не починали, зізнається Олег Пендзин: важко передбачити, поки температура повітря здебільшого плюсова.

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Коли на вулиці помірний холод, витрати на опалення і світло нижчі, а впадуть морози — це відразу відіб’ється на ціннику.

До святкового столу, крім базових продуктів, зазвичай купують і преміальні. Часто вони імпортні, й ціни на, наприклад, рибу, ікру чи екзотичні фрукти залежатимуть передусім від курсів валют. «Ціни на світовому ринку не підскочили, а внутрішній реагуватиме на коливання», – каже економіст. Споживач їх не дуже помітить, якщо курсу долара вдасться втриматися в рамках 46 гривень. Продавці будуть змушені тримати певний баланс, хоч як хотілося б заробити. «Бажання таке, може, і є, але у людей бракує грошей, надто дорого не заплатять», — говорить аналітик.

Фото: Клос Ярина/LB.ua У супермаркеті Києва

Якщо ж ціни зростають через паніку, то суто ситуативно: передумов для цього нема, бо на пропозицію товарів гріх скаржитися. Коли на початку осені люди побігли закуповувати крупи, дрібніші мережі та базари відразу переписали цінники. Але ненадовго, бо полиці спорожніли тимчасово, пояснює Денис Марчук. Початок осені — перехідний період між старим і новим врожаями, а купували замість пачки-двох по 10–20, і дистрибутори не встигали швидко поновлювати асортимент. «Через те, що центральні хаби знищили, швидко привезти товар було неможливо і поставки гальмувались аж до 10 днів, — каже заступник директора аграрної ради. — Але минули місяці, а проблем із пропозицією круп, макаронів і олії так і нема і за всі роки війни недоотримання продукції ще не бувало».

Голод українцям точно не загрожує, врожаї цьогоріч непогані. «І чимало людей власною працею забезпечили собі продовольчий кошик на зиму (виростили овочі, — Ред) і цим зменшуватимуть попит на ринку. Ціни не будуть карколомно рости», — пояснює Олег Пендзин.

Зерна в країні теж повно. Цьогоріч зібрали 64 мільйони тонн усіх культур, а ще минулорічного врожаю 10 мільйонів тонн не вивезено. «Внутрішній ринок споживання — 18 мільйонів тонн; голодувати не будемо», — запевняє економіст. Щоправда, зерно з часом втрачає споживчі якості і більше року його бажано не тримати. Борошно вищого гатунку можна зберігати 9–12 місяців, житнє і цільнозернове — всього 3–6. Але вплинути на це аграрії чи споживачі не здатні.

Фото: EPA/UPG Збір врожаю на Київщині.

Що буде за рік, залежить від планів аграріїв

Чи не єдиний напрям сільського господарства, що зараз має певну рентабельність, — молоко. «У кого нема тваринництва, ті сьогодні на межі виживання і в готовності оголосити дефолт, — каже Денис Марчук. — Тому підхід до виробництва в наступні сезони буде кардинально змінюватись».

Скоротиться кількість дрібних виробників: вони не виживуть через кризу експорту. «У людей борги, а склади заповнені продовольством, яке не можна продати і, отже, нема з чим входити в наступний сезон, — каже аграрний експерт. — А сіяти треба».

Бо земля в оренді, доведеться її або здавати в суборенду, або залишати під паром — не засівати, але як мінімум зорати, що теж — витрати. Ті, хто залишиться працювати, перемкнуться на інші культури з зернової групи. Мало сенсу братися за яру пшеницю і кукурудзу, наприклад — і без того матимемо завеликі перехідні залишки, понад 35 мільйонів тонн. Натомість зосереджуватимуться на сої, гороху, квасолі, сочевиці, нуті, кормових бобах, ріпаку, кіноа, амаранті тощо. «Вони користуються попитом у Європі і їх можна вивозити альтернативними шляхами», — пояснює Марчук.

«Дехто переорієнтується на нішеві культури, які користуються попитом в Україні — гречку абощо, — додає експерт. — Тонна гречки зараз коштує 42 тисячі гривень, а висівали її зазвичай в порядку сівозміни».

Фото: EPA/UPG Фермер обробляє поле, Вінницька область

Навряд збережеться весь обсяг вирощування соняшнику. «Ринок в очікуванні розблокування портів і що якось воно запрацює, — каже експерт. — Якщо ні, засіють відсотків на 40 менше».

Це великі втрати для товаровиробників. Всеукраїнська аграрна рада веде зараз перемовини з чиновниками в Брюсселі, аби отримати підтримку. «В Європі діє єдина аграрна політика субсидування від центрального бюджету ЄС, підтримка на 1 гектар — це в середньому 500–1000 євро», — говорить Марчук. Гроші потрібні, щоб аграрії могли хоча б пройти кампанію залишення землі під паром, мінімально її обробити, бо якщо земля простоїть без розорювання, зайти в наступний сезон буде ще складніше. Загалом сектор потребує близько 2 мільярдів євро допомоги.