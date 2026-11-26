Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Путін під час перемовин

Зять Дональда Трампа бізнесмен Джаред Кушнер, який входить до переговорної команди щодо завершення війни в Україні, у позитивному ключі відгукнувся про російського диктатора Путіна.

Як пише The Hill, Кушнер відзначив організованість воєнного злочинця: мовляв, "те, що він робить, може подобатися або не подобатися, але його потрібно визнавати справжнім гросмейстером політики".

Американський переговорник також додав, що Путін під час кожної їхньої зустрічі здавався йому "дуже добре підготовленим до обговоренння завершення війни", а також робив багато нотаток і "висловлювався дуже чітко, що демонструвало його глибоке розуміння ситуації".

Кушнер зробив висновок, що Путін "не тільки хоче миру, а ще й прагне змінити відносини зі США, щоб дати їм новий поштовх".

Це не перший випадок, коли делеговані Трампом переговорники відверто підлещуються до самопроголошеного кремлівського правителя. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав його "гуманістом", що викликало обурення в американській політичній спільноті.