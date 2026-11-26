Вдень температура коливатиметься від -3° до +3°.

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В четвер, 26 листопада, в Україні без істотних опадів. Температура повітря вночі опуститься до -7°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр/Facebook Прогноз погоди на 26 листопада

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На Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла.

На Київщині та в Києві без істотних опадів. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;

у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.