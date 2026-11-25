Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 25 листопада на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 47 авіаційних ударів, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3870 дронів-камікадзе та здійснив 1647 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби агресор здійснив одну атаку, завдав одного авіаудару, скинувши дві КАБ, та здійснив 19 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Охрімівка та Мала Вовча.

На Лиманському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах Лимана, Зарічного та Діброви, одне з яких триває досі.

Два бойові зіткнення зафіксовано на Слов’янському напрямку у районі Озерного та в бік Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення у районі Костянтинівки.

Усього 18 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Новогришине, Мирне, Гуліве, Сергіївка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів, поранено 21; знищено вісім одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, одну РСЗВ, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 55 укриттів ворога. Пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, одну систему РЕБ, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, 103 укриття противника та один склад ПММ. Знищено або подавлено 193 безпілотні літальні апарати різних типів.

Два ворожі штурми успішно зупинили українські воїни на Олександрівському напрямку в районі Запорізького.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у бік населених пунктів Нове Запоріжжя та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві спроби загарбників йти вперед у бік Павлівки.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.