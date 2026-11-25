Ще один колаборант отримав термін ув’язнення за роботу на росіян під час тимчасової окупації Харківщини у 2022 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисника затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Ізюмі у жовтні 2022 року. Слідство встановило, що на бік росіян перейшов місцевий безробітний. Після захоплення міста він добровільно вступив до окупаційної «філії МВС РФ».

У цій структурі чоловік працював «інспектором дорожньо-патрульної служби», хоча насправді виконував обов’язки так званого дільничного.

На цій «посаді» він викрадав місцевих мешканців і грабував їхнє майно під приводом обшуків за сфабрикованими справами. Окрім цього, фігурант патрулював місто, щоб шукати й незаконно утримувати учасників руху опору.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Врахувавши співпрацю зі слідством, суддя призначив колаборантові 11 років тюрми, заборонив на 12 років обіймати посади в держорганах і правоохоронних структурах та постановив конфіскувати майно.