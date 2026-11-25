В Офісі Генерального прокурора представили нових заступників Генерального прокурора, йдеться у пресрелізі відомства.
Посади отримали Євген Давидов та Василь Гайворон.
“За рекомендаціями Ради прокурорів України наказами виконувача обов’язків Генерального прокурора з 25 листопада 2026 року на посади заступників Генерального прокурора призначено Євгена Давидова та Василя Гайворона”, – зазначили у прокуратурі.
Водночас Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнено з адміністративних посад заступників Генерального прокурора та призначено на інші посади в ОГП.
Виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський представив новопризначених заступників під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОГП.
Детальніше про заступників
Євген Олександрович Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення обіймав посаду керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
Василь Миколайович Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.
- Антон Ковальський став виконуючим обовʼязки генерального прокурора України 17 вересня.
Де попередній генпрокурор
Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.
Цього ж дня Верховна Рада на засіданні проголосувала за відставку Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.
В ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон, під приводом відрядження. Він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента.
Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.
14 листопада президент казав, що в нього немає кандидатури для призначення генпрокурором.