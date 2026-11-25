Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнено з адміністративних посад заступників Генпрокурора.

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В Офісі Генерального прокурора представили нових заступників Генерального прокурора, йдеться у пресрелізі відомства.

Посади отримали Євген Давидов та Василь Гайворон.

“За рекомендаціями Ради прокурорів України наказами виконувача обов’язків Генерального прокурора з 25 листопада 2026 року на посади заступників Генерального прокурора призначено Євгена Давидова та Василя Гайворона”, – зазначили у прокуратурі.

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Водночас Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнено з адміністративних посад заступників Генерального прокурора та призначено на інші посади в ОГП.

Виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський представив новопризначених заступників під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів ОГП.

Детальніше про заступників

Євген Олександрович Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення обіймав посаду керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Василь Миколайович Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Антон Ковальський став виконуючим обовʼязки генерального прокурора України 17 вересня.

Де попередній генпрокурор

Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

Цього ж дня Верховна Рада на засіданні проголосувала за відставку Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.

В ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон, під приводом відрядження. Він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента.

Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

14 листопада президент казав, що в нього немає кандидатури для призначення генпрокурором.