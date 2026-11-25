Організатора та трьох учасників взято під варту з альтернативою застави, ще п’ятьом обрано цілодобовий домашній арешт.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Вінницькій області викрили шахрайський кол-центр, дев’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, вони телефонним обманом збирали персональні дані громадян для подальшого заволодіння їхніми коштами.

Реклама

Відомо, що діяльність колцентру організував 31-річний житель Дніпра. Він облаштував офіс у приватному будинку неподалік Вінниці, забезпечив його комп’ютерною технікою, спеціальним програмним забезпеченням і засобами зв’язку та залучив до роботи вісьмох осіб.

Учасники групи телефонували громадянам за наданими організатором номерами та за заздалегідь підготовленими інструкціями обманом отримували їхні персональні дані. Інформацію вносили до спеціальної бази, яку згодом використовували для виманювання грошей.

Наразі встановлюють кількість потерпілих, можливі суми заволодіння коштами та інших осіб, причетних до схеми.

Дії організатора та вісьмох учасників кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255-4 КК України – створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею та участь у ній. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Організатора та трьох учасників взято під варту з альтернативою застави, ще п’ятьом обрано цілодобовий домашній арешт. Для організатора розмір застави визначено у 1,9 млн грн.

Раніше стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією викрили розгалужену мережу шахрайських кол-центрів у Хмельницькому. Затримано організатора та 11-х його спільників.