Найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У ніч на 25 листопада та вранці російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися електростанції, а також підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.

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Найскладніша ситуація станом на ранок була у Запорізькій і Дніпропетровській областях: атаки пошкодили низку важливих для електропостачання енергооб’єктів. Щоб запобігти аваріям через перевантаження обладнання, там додатково застосовують мережеві обмеження.

Енергетики проводять ремонтні роботи, однак повторні удари й повітряні тривоги ускладнюють відновлення.

Через обстріли тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення та перейшла на дизель-генератори. Це сімнадцята така втрата для станції від початку року.

25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності.