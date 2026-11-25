У ніч на 25 листопада та вранці російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися електростанції, а також підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.
Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.
Найскладніша ситуація станом на ранок була у Запорізькій і Дніпропетровській областях: атаки пошкодили низку важливих для електропостачання енергооб’єктів. Щоб запобігти аваріям через перевантаження обладнання, там додатково застосовують мережеві обмеження.
Енергетики проводять ремонтні роботи, однак повторні удари й повітряні тривоги ускладнюють відновлення.
Через обстріли тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє живлення та перейшла на дизель-генератори. Це сімнадцята така втрата для станції від початку року.
25 листопада у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості запроваджено графіки обмеження потужності.