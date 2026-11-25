Через влучання в регіоні спалахнула пожежа.

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24 листопада російські окупанти запустили реактивні «шахеди» по Волинській області. Удар відбувався у кілька хвиль.

Про це повідомив керівник ОВА Роман Романюк. За його словами, спершу під обстріл потрапила Ковельська громада, внаслідок цього удару постраждалих не було.

Ввечері росіяни знову атакували Ковельську громаду. Станом на ранок наступного дня відомо про п'ятьох потерпілих, повідомили в ДСНС України.

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Внаслідок ураження дрона впали уламки на територію автостоянки відпочинкового комплексу впали його уламки. Виникла пожежа. Друга ціль впала на території іншого підприємства, а третю подавлено засобами РЕБ.

Фото: ДСНС України Telegram Наслідки удару по Ковелю

«Увечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля», – повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки в Ковелі